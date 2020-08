Foggia, ds Benevento: "Gervinho e Bonaventura? Per noi sarebbe incredibile"

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Gervinho? E' un giocatore che piace e che per noi sarebbe qualcosa di incredibile, ma ad oggi c'è stata solo una chiacchierata, anche perché aspettiamo gli sviluppi dirigenziali a Parma". Intervistato da Radio Sportiva, il ds del Benevento, Pasquale Foggia, fa il punto sui movimenti di mercato della squadra campana appena tornata in Serie A e decisa a rinforzarsi in modo adeguato. Ecco allora che non smentisce la voce secondo cui l'ivoriano ex Roma è uno degli obiettivi. Intanto è stato preso dal Monaco il polacco Glik, colonna della difesa granata ai tempi della sua militanza nel Torino. "Torniamo in una categoria certamente diversa dalla Serie B, ma siamo una società strutturata con figure importanti - commenta Foggia - Aver preso Glik è una dimostrazione del progetto che abbiamo in testa". Ma è vero che nei piani del Benevento c'è anche 'Jack' Bonaventura? "Nell'ultimo periodo ci sono stati accostati tanti nomi importanti - risponde il ds - Questo fa piacere ma non deve farci perdere la dimensione. Il nostro obiettivo è combattere fino all'ultimo per portare a casa la salvezza". "Chi verrà da noi deve avere tanta fame - aggiunge Foggia - e voglia di costruire con la società un percorso lungo. Per il Benevento dopo la retrocessione c'è stata una rinascita e grande merito va dato al presidente". (ANSA).