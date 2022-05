Follia secondary ticketing: biglietti di Sassuolo-Milan fino a 3000 euro!

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attesa per Sassuolo-Milan di domenica cresce sempre di più. In pochi minuti, come comunicato dallo stesso club neroverde, sono stati esauriti i biglietti acquistabili in vendita libera. Non mancano però episodi spiacevoli per quel che riguarda la vendita appunto del pass d’ingresso. Sui siti di secondary ticket ci sono biglietti in vendita che vanno dai 1200 euro ai 3000 euro.