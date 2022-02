Fondazione Milan, in Sud Sudan insieme all'Unicef: sostegno al diritto dell'infanzia

Prosegue l’impegno di AC Milan e Fondazione Milan a sostegno dell’UNICEF in Sud Sudan: dopo aver presentato la speciale maglia rossonera arrivata dal paese dell’Africa orientale, prende forma il progetto educativo-sociale che Club e onlus rossonera sostengono insieme.

Tutto è iniziato con la speciale maglia rossonera raccolta e immortalata dal fotografo di guerra Jan Grarup durante un suo viaggio nel Sudan del Sud. La maglia è stata acquisita dal Club a dicembre 2021 come simbolo di appartenenza, impegno e passione, facendola diventare protagonista della nuova sezione del Museo Mondo Milan dedicata alle iniziative educative e sociali di Fondazione Milan.

La speciale maglia è stata l’opportunità per AC Milan e Fondazione Milan di contribuire alla messa in atto del programma nazionale UNICEF-Sud Sudan per il 2019-2021 (esteso fino a dicembre 2022) che ha come obiettivo principale quello di garantire un accesso maggiore ed equo aun’istruzione di qualità per almeno 1,1 milioni di bambini e adolescenti/giovani, dai 3 ai 18 anni, colpiti da conflitti e da altre emergenze. Per fare ciò, l’UNICEF, ha delineato un piano che mira al rafforzamento del sistema educativo nazionale e dei servizi educativi in situazioni di emergenza umanitaria.

Inoltre, questo giorno è speciale perché oltre a celebrare la Giornata Internazionale della Giustizia Sociale, cade anche nell’anniversario dell’istituzione di Fondazione Milan: questo progetto vuole mettere in luce quanto l’educazione, lo sviluppo e la giustizia sociale siano cardini per il mantenimento della pace in un contesto critico come quello sud sudanese.

Nei prossimi mesi tifosi e sostenitori potranno continuare a seguire le attività sul campo attraverso le storie di bambini e ragazzi sud sudanesi sui canali di Fondazione Milan: un viaggio tra le voci dei protagonisti che racconta necessità e urgenze di un paese segnato da anni di guerra e calamità naturali.