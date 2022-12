Fondazione Milan&MC Montreal, torneo FIFA di beneficenza per "Sport For All": i dettagli

Il Milan Club Montreal è entusiasta di annunciare la quarta edizione di questo torneo. Quest'anno sosterremo la Fondazione Milan - Sport Per Tutti che permette l'accesso allo sport ai giovani con disabilità. Un torneo internazionale online che unisce la comunità del Milan in Italia e all'estero che ama giocare a FIFA, noto videogame calcistico. Le iscrizioni sono aperte, il torneo inizierà il 13 gennaio 2023.

NOVITÀ PER QUESTA EDIZIONE: Introduzione del cross-play, che consentirà ai giocatori PS4 e Xbox One di partecipare e darà la possibilità a più persone di unirsi al divertimento. Ci sono solo 64 posti disponibili, quindi chi prima arriva, meglio alloggia.

Ancora una volta, grazie ai nostri amici e partner QLASH, introdurremo la modalità a doppia eliminazione. Il torneo avrà lo stesso formato del passato: il vincitore avanza in base al risultato totale dopo aver giocato due partite (come la fase a eliminazione diretta della Champions League). Tuttavia, questa volta, invece di essere eliminato, il perdente avrà una seconda possibilità passando alla fascia dei perdenti. La doppia eliminazione significa che se si perde due volte (a livello totale) si è fuori.

Tutti i giocatori utilizzeranno l'app della community di QLASH (che gestirà il torneo) per comunicare con gli avversari, stabilire l'orario di gioco e seguire la classifica man mano che il torneo procede. Per rimanere aggiornati, seguite tutti gli account dei social media del Milan Club Montreal. Ci saranno premi per i primi 3 classificati - l'annuncio sarà fatto nei prossimi giorni.

DETTAGLI DEL TORNEO

Questo torneo online non è affiliato o sponsorizzato da Electronic Arts Inc. o dai suoi licenziatari.

Una volta completata la registrazione, vi verrà fornito un link per scaricare un file pdf con il codice di accesso per partecipare al torneo.

I giocatori dovranno avere un ID PSN o un ID Xbox valido e FIFA 23 su Sony PlayStation 4 o Xbox One.

I giocatori devono scaricare l'app gratuita della community QLASH e registrarsi, disponibile su iOS (Apple App Store) e Android (Google Play Store).

Utilizzando l'app della community di QLASH, i giocatori devono effettuare il check-in il 12 gennaio 2023 tra le 12:00 e le 20:00, ora della costa orientale, per confermare la loro partecipazione, in modo che venga generato il girone. I giocatori comunicheranno con l'avversario per stabilire l'orario di gioco utilizzando l'app della comunità QLASH. La mancata comunicazione con l'avversario e la mancata disputa delle partite in modo tempestivo possono comportare la squalifica. A beneficio della comunità mondiale rossonera, si consiglia vivamente a tutti i giocatori di trasmettere le proprie partite in streaming, in modo che tutti possano guardarle. Saranno anche un punto di riferimento in caso di controversie. Una volta che le partite sono state giocate e il vincitore è stato determinato, i giocatori devono condividere uno screenshot del punteggio totale sull'app della comunità QLASH.

IMPOSTAZIONI DI GIOCO

Modalità amichevoli online (non FUT) * assicurarsi di avere un'ottima connessione internet per evitare lag.

Milan contro Milan

Durata del primo tempo: 6 minuti

Velocità di gioco: Normale

Stile Champions League a eliminazione diretta, 2 partite, chi vince avanza

In caso di pareggio dopo 180 minuti, si gioca una terza partita con Golden Goal.

I vincitori avanzano, gli sconfitti vanno nella fascia dei perdenti

Se qualcuno perde contro due avversari diversi, viene eliminato dal torneo.

Per la finale, il vincitore della fascia dei perdenti deve battere due volte il vincitore della 'fascia dei vincitori', per garantire l'equità che tutti gli avversari debbano perdere due volte per essere eliminati.

ISCRIVETEVI ORA!

Clicca sul link sottostante

REGISTRAZIONE AL TORNEO FIFA

Per qualsiasi richiesta di informazioni, inviare un'e-mail a:

info@milanclubmontreal.com