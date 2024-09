Fonseca a Milan TV: "Oggi diverse cose buone, ma possiamo e dobbiamo migliorare. Questa vittoria è per i nostri tifosi"

Mister Paulo Fonseca ha parlato a Milan TV nel post partita di Milan-Venezia 4-0. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

L’arrivo a San Siro con l’accoglienza molto calda dei tifosi. Quanta carica vi ha dato? “Un momento molto emozionate avere i nostri tifosi qui che ci aspettavano. Oggi hanno confermato il grandissimo amore che hanno per il Milan. Noi dobbiamo ricompensare questo amore dei tifosi. I giocatori hanno capito il messaggio, abbiamo giocato con tanta energia e abbiamo vinto anche per i nostri tifosi, che meritano l’energia della nostra squadra. Questa vittoria è per i nostri tifosi”.

È questo l’atteggiamento giusto? “Penso che è stata la cosa più importante, l’energia che ci abbiamo messo dal primo minuto. Questa voglia di recuperare subito la palla. I quattro davanti hanno fatto un lavoro magnifico e molto importante per la squadra. Sanno anche loro che hanno dato questa energia per recuperare palla più alti, è stata la cosa più importante della partita questa energia e questa intensità”.

Il Milan è stato più quadrato nel secondo tempo: “Abbiamo avuto buoni momenti in entrambi i tempi, anche nel secondo tempo con l’entrata di Morata che è pieno di energia e intensità. Poi loro hanno finito in 10, è più facile pressare. Abbiamo avuto un bell’atteggiamento sia nel primo che nel secondo tempo”.

Stasera ha iniziato a vedere l’identità di gioco che ha in mente? Contento più per i 4 gol o più per il clean sheet? “Ho parlato con i giocatori, gli ho detto che era importante non prendere gol per avere stabilità. Abbiamo giocato con grande voglia e con grande energia. Abbiamo bei momenti con la palla, ma penso che possiamo migliorare molto la nostra gestione palla: nel secondo tempo abbiamo forzato troppe situazioni, dobbiamo migliorare la gestione della palla e trovare il momento giusto per attaccare. È un processo che ha bisogno di tempo. Oggi diverse cose buone, ma possiamo e dobbiamo migliorare”.