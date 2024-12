Fonseca assicura: "Ho sentito l'appoggio della società. A volte penso che ci sono messaggi importanti da far passare"

vedi letture

Alla vigilia della gara di campionato tra Milan e Genoa, 16esima giornata di Serie A e partita in cui il club rossonero celebrerà il suo 125° anniversario, ha preso la parola come di consueto il tecnico del Diavolo Paulo Fonseca per presentare la sfida contro il Grifone. Le sue parole.

Domani gioca Theo? Ha sentito l'appoggio della proprietà?

"Domani giocherà la squadra che io penso sia la migliore per poter vincere. Oggi non sono pronto a dire le mie scelte. Sapete che siamo andati alla festa del settore giovanile, ci siamo parlati e ho sentito l'appoggio della società come sempre".

Come mai la scelta di parlare pubblicamente?

"Io dico sempre la verità, è difficile nascondere quello che sento dopo una partita. Penso che devo essere sempre onesto. A volte penso che sono messaggi importanti da far passare. Ho avuto questa necessità, voi non siete all'interno e non sapete tutto: ho avuto questa necessità".