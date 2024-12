Fonseca chiude con una media punti di 1.75 a partita

vedi letture

Paulo Fonseca saluta il Milan dopo solo 200 giorni e 24 gare ufficiali. Il ruolino di marcia del tecnico portoghese è stato tutt'altro che memorabile, specialmente se si considera il valore che ha la rosa rossonera sulla carta: 12 vittorie, 6 sconfitte e 6 pareggi. Ma soprattutto una posizione di classifica scomodissima: ottavo posto a -13 dalla vetta e a -8 dal quarto posto che vorrebbe dire Champions League automaticamente.

In totale Fonseca chiude con una media punti di 1,75 a partita: numeri che di certo non esaltano e sono lo specchio puntuale della sua fallimentare esperienza in rossonero.