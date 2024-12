Fonseca: "Ci sono tante cose che mi lasciano soddisfatto. Altre no, ma non ve le dico..."

Paulo Fonseca, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il suo momento e quello della squadra:

Il Milan deve imporre il proprio essere all'avversario per essere grande?

"Le partite oggi sono molto strategiche. Noi non cambiamo quelli che sono i principi di gioco. Non siamo una squadra da uomo, non giocherò così contro l'Atalanta. Ma possiamo fare qualche adattamento strategico. Vogliamo avere questa iniziativa offensiva contro tutte le squadre, ma la partita contro l'Atalanta non è una sfida in cui le squadre possono avere grande iniziativa offensiva. Dove si gioca questa partita? Non è vicino alla porta dell'Atalanta".

Qual è la cosa che l'ha soddisfatta di più del suo lavoro al Milan fino ad ora? Qual è la cosa che invece ancora non la soddisfa?

"Ci sono tante cose che mi lasciano soddisfatto in questo momento. Vedi la crescita dei giocatori, è molto importante per me. Voglio vincere, voglio i titoli. Ma guardare crescere le persone che lavorano con me è la cosa che mi fa più piacere. Ho dei giocatori che mi danno questo piacere. Dopo, essere allenatore del Milan è una cosa che tutti i giorni penso che sia un privilegio. Le cose di cui non sono totalmente soddisfatto non posso dirle (sorride, ndr). Poi ci sono le cose sul piano dei singoli e sul piano collettivo, ma non voglio dirle. Ma ci sono. Se un giorno ci arrivo allora vengo qua e posso dirlo. Ma oggi sono ancora un po' lontano da quello che mi piacerebbe".