Fonseca come Leonardo nel 2009: che sia la svolta? Quando Pato fece impazzire il Bernabeu

Erano 15 anni che il Milan non espugnava il Bernabeu e anche allora, come stasera, i rossoneri si presentavano a Madrid come una squadra balbettante, che viveva in patria alti e bassi, con un tecnico nuovo (Leonardo) e una quadra tattica che non si riusciva a trovare. Quindici anni fa fu una notte epica, una vittoria per 2-3 che diede linfa a un gruppo che da lì ripartì. Questa notte è una notte epica perché il Milan ha espugnato nuovamente il "Bernabeu", lo ha fatto ancora da super-sfavorito e giocando un calcio eccezionale, coraggioso, mettendo a nudo i punti deboli della squadra campione d'Europa.

Questo il tabellino della partita giocata il 21 ottobre 2009

MARCATORI: 19' Raul, 62' Pirlo, 66' e 88' Pato, 76' Drenthe

REAL MADRID (4-2-2-2) Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Albiol, Marcelo; Lassana Diarra, Xabi Alonso; Kakà, Granero (67' Drenthe); Raul, Benzema. (Dudek, Arbeloa, M. Diarra, Garay, Van der Vaart). All. Pellegrini.

MILAN (4-3-3) Dida; Oddo, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Ambrosini, Pirlo, Seedorf; Pato, Inzaghi (61' Borriello), Ronaldinho (92' Flamini). (Roma, Kaladze, Jankulovski, Antonini, Huntelaar). All. Leonardo.

ARBITRO De Bleeckere (Belgio).