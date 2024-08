Fonseca commenta il mercato del Milan: "Grande lavoro della nostra dirigenza"

Alla vigilia di Parma-Milan, in programma domani sera al Tardini per la seconda giornata di Serie A 2024\2025, è Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa il tecnico rossonero Paulo Fonseca. Questo un estratto delle sue parole in merito alle scelte di mercato della dirigenza milanista in questa sessione estiva:

Si aspetta altro dal mercato?

"Penso che fino ad ora la società ha fatto un grande lavoro con gli acquisti. Penso che una squadra come il Milan ha sempre opportunità di migliorarsi, vediamo cosa succederà. Devo dire che la società ha fatto un ottimo lavoro con i giocatori che hanno portato".

Ci saranno esclusioni date dal mercato?

"Non so cosa succederà fino all'ultimo giorno".