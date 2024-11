Fonseca deluso: "È un passo indietro, grandi difficoltà sui cross del Cagliari"

Mister Paulo Fonseca è stato intervistato da DAZN al termine di Cagliari-Milan. Queste le sue dichiarazioni dopo il 3-3 dell’Unipol Domus.

Il Milan ha sofferto troppo le palle centrali e i cross.

“Il problema del Milan oggi non è stato offensivo, ma difensivo. Grandi difficoltà sui cross del Cagliari. Mancando aggressività in questo momento, non è possibile vincere una partita contro una squadra che crossa solo e perdiamo i duelli aerei. Anche con una linea a cinque abbiamo perso i duelli aerei, abbiamo perso il 69% dei duelli aere. Difficoltà sul gioco diretto e sui cross”.

Un passo indietro in cosa?

“Soprattutto per il risultato. Offensivamente abbiamo fatto cose buone. Facciamo qui tre gol, non possiamo pareggiare la partita. È un passo indietro, non possiamo prendere tre gol se vogliamo vincere”.