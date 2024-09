Fonseca: "Domani giocheranno Gabbia e Tomori. Poi col Bayer vediamo..."

In merito al possibile turnover contro il Lecce, Paulo Fonseca ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Che idea ha lei del turnover?

"Mi piace farlo, ho fiducia in tutti i giocatori. Ma dobbiamo capire i momenti e penso che adesso non è il momento di cambiare troppo, è il momento di avere continuità, stabilizzare la squadra. In futuro se abbiamo possibilità mi piacerebbe farlo, anche perché abbiamo tante partite. Penso che quando siamo una vera squadra in tutti i momenti è facile cambiare, non si sente niente. Quando non siamo la squadra che penso possiamo essere è più difficile cambiare: stiamo cercando di essere questo tipo di squadra così poi quando cambiamo non si nota niente".

Sta cercando una coppia di centrali titolare?

"Io adesso nella mia testa non ho questa preoccupazione di cambiare. Gabbia sta giocando perché merita di giocare: è uno dei più forti a costruire con la palla, ma è anche un giocatore che orienta molto bene la squadra, la linea difensiva, la linea difensiva, il momento di accorciare o scivolare. Ha un gioco posizionale molto forte, per me è importante stabilizzare la linea difensiva in questo momento, domani giocheranno Gabbia e Tomori per cercare di avere questa continuità. Poi col Bayer vediamo".