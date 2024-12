Fonseca: "Domani Musah gioca dall'inizio. Ci siamo preparati bene"

Alla vigilia del match contro l'Atalanta, Paulo Fonseca ha parlato così dell'importanza della partita di domani:

Domani partita decisiva per la svolta reale in questa stagione?

"Penso che la squadra non ha bisogno di questa partita per avere la consapevolezza di quello che sta facendo. Partita importante ma non decisiva per me. Può portare tante cose positive alla squadra. Vincere contro l'Atalanta porterebbe fiducia per il futuro".

Quella di domani è la partita tatticamente più difficile per il Milan in stagione? Pensa di usare ancora Musah a destra?

"Sì, Musah giocherà domani. Penso che abbiamo preparato bene la partita. La partita sarà tattica. È molto facile da capire come gioca l'Atalanta. È facile dire che fanno questo, questo e questo. Ma è difficile contrastarli, perché lo fanno molto bene. Offensivamente e difensivamente. Ma penso che siamo preparati per giocare contro l'Atalanta".

Domani un pareggio è un buon risultato?

"Io penso sempre a vincere, non penso a questa possibilità. Prima delle partite nella mia testa ho solo un risultato: vincere. Non voglio pensare ad altri risultati".