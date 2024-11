Fonseca: "Domani partita diversa rispetto a Madrid. In questo momento la Juve è più forte difensivamente del Real"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Juventus, Paulo Fonseca ha dichiarato:

Domani tanta pressione, come contro il Real: lo rende più tranquillo? E come mai con meno pressione funzionate meno?

"Non sento più pressione per questo tipo di partite. Non è una questione di pressione ma di motivazione. È facile capire che contro Inter, Juve, Real Madrid è facile essere motivati. Dopo è più difficile andare a Cagliari e avere la stessa motivazione: stiamo cercando di capire questa cosa. Al Milan c'è pressione tutti i giorni: se non vogliamo avere questa pressione allora non possiamo stare qui".

Juve senza punte, il Milan ha abbondanza: lì si farà la differenza? Sarà un Milan offensivo?

"Noi vogliamo essere sempre offensivi. Penso che stiamo bene offensivamente, fare 3 gol a Madrid e a Cagliari è un buon segnale offensivamente. Mai mi aspetto che possiamo dipendente da un calciatore solo, dipendiamo da tutti. È importante quello che fa la squadra. Penso che se la squadra sta bene i giocatori faranno bene. Penso alle partite sempre come squadre, tutti i giocatori saranno importanti. Vogliamo essere una squadra offensiva, ma sappiamo che la Juventus è la squadra che ha preso meno gol: è una squadra fortissima difensivamente. Sarà una partita difficile offensivamente, non ho dubbi".

L'idea tattica può ricalcare quella di Madrid?

"Penso che sarà una partita diversa. Penso che in questo momento la Juventus è più forte difensivamente del Real Madrid: come squadra difende meglio. Non è una critica al Real, è quello che penso".