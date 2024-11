Fonseca e i tanti cambi nella coppia di difensori centrali: "Ci sono tante partite, non possono giocare sempre gli stessi"

Alla vigilia della sfida contro l'Empoli, Paulo Fonseca ha parlato così in conferenza stampa della fase difensiva della sua squadra:

Sui continui cambi nella coppia di difensori centrali:

"È chiaro che ho una coppia più stabile di altre. Ma dobbiamo capire anche che abbiamo tante partite, non possiamo giocare con gli stessi. Matteo era infortunato, ha giocato una partita, dopo l'infortunio era difficile fargliene giocare un'altra. So che è importante far giocare gli stessi nella linea difensiva, il problema è che abbiamo tante partite e quando ci sono infortuni dobbiamo gestire. Una gestione, in questo momento, quasi obbligatoria. Siamo felici, ma non abbiamo quasi nessun infortunio. Non voglio parlarne, ma è molto molto positivo. Ed è così anche perché abbiamo questa gestione".

Il gol preso a Bratislava sembra identico all'azione dell'Udinese in cui è stato espulso Reijnders. Se si commette sempre lo stesso errore non c'è nessuno che può parlare in campo alla squadra?

"Sembra che sia la stessa situazione, perché alla fine abbiamo visto Tijji correre dietro al giocatore. Ma è una situazione totalmente diversa. Ma non c'è paragone. Sui corner abbiamo tre calciatori preparati per questo momento. È una scelta individuale, è stata una scelta individuale (sbagliata, ndr). In campo si può parlare, certo, ma è una scelta individuale. Sono situazioni comunque totalmente diverse".