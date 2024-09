Fonseca e il rapporto con la dirigenza: "Ibrahimovic? Siamo tutti i giorni in contatto"

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia. Il tecnico portoghese ha parlato anche del rapporto con Zlatan Ibrahimovic:

Ha sentito Ibra in questi giorni?

"Sì".

Che confronto ha con la dirigenza? Cosa ne pensa di queste voci su lontananza e non presenza?

"È difficile per me parlare di questo, siamo tutti i giorni in contatto o qui, o al telefono o a cena. Non capisco queste notizie quando siamo sempre in contatto".