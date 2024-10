Fonseca esalta Pulisic: "Per me è stato il giocatore più costante finora"

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa su Christian Pulisic:

Si può rivedere Pulisic trequartista con Chukwueze largo a destra? È possibile?

"Sì. Pulisic non sta giocando aperto in questo momento, è un trequartista a destra. È possibile".

Pochettino ha detto che Pulisic è molto stanco e bisogna proteggerlo:

"Devo ringraziarlo per la sensibilità avuta nel liberare i giocatori per la seconda partita, mi è piaciuta molto l'attitudine di Pochettino. Se pensiamo che sia stanco ora, ad inizio campionato, cosa penseremo poi dopo 20 partite? Chris è in un grande momento, per me è stato il giocatore più costante in questo inizio di campionato. Non ha molto senso parlare di stanchezza in questo momento della stagione".