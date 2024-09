"Fonseca ha dimostrato di saper fare questo mestiere, dategli ancora tempo": Assogna commenta il momento di Fonseca

Intervenuto così in merito al momento positivo del Milan di Fonseca, il giornalista Paolo Assogna ha voluto commentare ed esaltare il lavoro svolto sin qui da parte dell'allenatore rossonero. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Sarebbe stato assurdo esonerare Fonseca a settembre, è a rischio? Mi metto a ridere, è cambiato tutto, il calcio è così. Non è stato facile per lui all'inizio, ci sono state molte novità tra trattative, arrivi, moduli, non è facile lavorare e farlo bene fin da subito. E' in difficoltà Gasperini.. lo mettiamo in discussione? Mi viene da sorridere quando agli allenatori mettono questa fretta addosso. Paulo Fonseca, può piacere o no, ha dimostrato che questo mestiere lo sa fare. Dategli almeno 3-4 mesi ancora e poi valuteremo bene..".