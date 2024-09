Fonseca: "Ho sempre sentito la fiducia della società"

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic:

Cosa vi siete detti con Ibra? Ti ha ribadito la sua fiducia?

"Ho sentito sempre fiducia nel mio lavoro da parte della società. Capisco la curiosità quando Zlatan viene qua, ma non parlo di quello che ci diciamo. È sempre positivo, è la normalità: Zlatan è stato qui come ci è stato le altre volte".

Le sue sensazioni riguardo il suo futuro?

"Io non penso a questo. C'è la partita con l'Inter, mi concentro sul mio lavoro e per essere pronti per la partita di domani. La squadra e la partita sono le cose più importanti".