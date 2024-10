Fonseca: "La continuità è importante in questo momento. Delusi e arrabbiati dopo Leverkusen"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Fiorentina, Paulo Fonseca ha dichiarato sul momento della sua squadra:

Dal derby in poi, al di là dell'avvicendamento Loftus-Morata a Leverkusen, ha sempre proposto la stessa formazione...

"La continuità è importante in questo momento, quando abbiamo più giorni per recuperare i giocatori. Se la squadra sta bene è importante mantenere il massimo dei giocatori che possiamo, ma non è che non ho fiducia negli altri: Loftus e Chukwueze ad esempio sono entrati bene e lavorano bene. Per me è importante in questo momento avere questa base che supporta la crescita della squadra".

Come sta la squadra dopo la Champions?

"Non abbiamo vinto col Leverksuen, il gruppo era deluso e arrabbiato, quello che ho sentito questa settimana sono buone sensazioni. La squadra ha nuovamente lavorato molto bene e vogliamo vincere. Giocare a Firenze è sempre difficile, loro hanno una bellissima squadra: per il Milan è tradizionalmente difficile vincere a Firenze, ma siamo pronti per fare una grande partita".