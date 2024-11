Fonseca: "Meglio con Leao in campo? Adesso sì"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - "Meglio avere Leao in campo? Adesso sì. Gli allenatori hanno strategie diverse. Ne ho usate due, una non ha dato risultati l'altra sì": lo dice il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida casalinga con l'Empoli, senza però rivelare oltre alle quattro panchine consecutive quale è stata la prima strategia adottata. "Sono molto contento di avere avuto da Rafa quella reazione dopo che è stato in panchina ma io ora voglio continuità - aggiunge Fonseca - la squadra ha bisogno del miglior Leao".

Domani contro l'Empoli Fofana sarà diffidato ma il tecnico non vuole risparmiarlo nonostante il rischio squalifica con l'Atalanta: "In questo momento non posso non usarlo. La prossima partita è la più importante". (ANSA).