Fonseca non ha mai battuto Gasperini: "È unico, ma non ho niente di personale da dimostrare"

Confronto numero 147 tra Atalanta e Milan, bilancio ampiamente in favore dei rossoneri che hanno vinto 69 volte contro le 29 dell'Atalanta. 48 i pareggi. Dall'avvento di Gian Piero Gasperini sulla panchina nerazzurra la situazione si è bilanciata: 5 vittorie a testa e 7 pareggi. L'ultima volta in cui il Milan ha espugnato Bergamo risale a ottobre 2021 (2-3) mentre l'ultima partita giocata al Gewiss Stadium è terminata con identico risultato, ma in favore dell'Atalanta. Milan che non riesce a vincere uno scontro diretto da tre partite, considerando tutte le competizioni.

Paulo Fonseca non ha mai battuto né l'Atalanta né Gasperini: il bilancio è di un pari e tre sconfitte. Nel dettaglio:

25 settembre 2019, Roma - Atalanta 0-2

25 febbraio 2020, Atalanta - Roma 2-1

20 dicembre 2020, Atalanta - Roma 4-1

22 aprile 2021, Roma - Atalanta 1-1

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico portoghese ha risposto anche in merito a questa statistica (QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE):

Lei non ha mai vinto contro Gasperini. C'è voglia di rivalsa?



"Non ho nessuna voglia speciale di battere Gasperini. Sono il primo a dire che è unico. Dobbiamo riconoscere il lavoro che sta facendo, è grandissimo. Ho una grande ammirazione per Gasperini, non c'è niente di personale. Ho la voglia di vincere domani come tutte le altre partite, non ho niente di personale da dimostrare. Dobbiamo tutti riconoscere il merito degli altri, io riconosco i meriti di Gasperini".