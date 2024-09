Fonseca: "Reijnders giocatore unico nella nostra squadra. Non è facile da sostituire"

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Tijjani Reijnders:

Chi si avvicina a Reijnders per qualità tecniche?

"Penso che siamo tutti d'accordo che Tijji è un giocatore unico nella nostra squadra, non abbiamo altri giocatori con queste caratteristiche. Penso solo alla prossima partita, vediamo dopo, se un giorno non abbiamo Tijji cosa possiamo fare. Ma è un calciatore molto importante della nostra squadra che non è facile sostituire".

La posizione offensiva di Reijnders.

"Può fare diverse posizioni a centrocampo, penso che Tijji sia importante nei momenti di pressione. Gioca molto bene anche tra le linee, è un giocatore che può fare diversi ruoli. Ha fatto una bellissima partita, ha cose che può migliorare".