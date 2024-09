Fonseca: "Sfruttare le ripartenze? Le big hanno le responsabilità di essere dominanti"

vedi letture

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia. Il portoghese parla della filosofia di gioco della squadra e la possibilità di cambiarla:

La squadra è composta da tanti contropiedisti? Può essere un'idea passare da un gioco di possesso ad uno di contropiede e corsa?

"È una buona domanda. Crediamo nelle nostre idee. Con la qualità che abbiamo qui non posso credere che i giocatori sappiano giocare solo di difesa bassa e contropiede. Le grandi squadre hanno le responsabilità di essere dominanti. Ovviamente in questo momento non siamo come voglio io, è un grande cambiamento da fare. Dobbiamo migliorare sui tanti gol presi: una squadra che non vuole prendere gol deve tenere di più la palla. Ci stiamo lavorando, i giocatori stanno capendo l'importante di avere la palla e gestire la partita con la palla".

Sul lavoro fatto durante la sosta.

"Non abbiamo avuto tanti giocatori qui, ma abbiamo avuto tanti difensori. Non penso che sia un problema del settore difensivo. Abbiamo lavorato molto sul comportamente della linea difensiva e sul comportamento individuale".

Siete pronti a gestire le ripartenze del Venezia? Domani il Milan ha solo un risultato?

"Il Milan deve vincere sempre, non solo domani. Non penso ad altri risultati. Io ho guardato il Venezia, è vero che è una squadra che in contropiede è pericolosa. Abbiamo avuto un'evoluzione tra Parma e Lazio. Con il Parma abbiamo sofferto, contro la Lazio siamo migliorati: è stato un problema non di ripartenza ma di organizzazione. Siamo preparati per questa situazione".