Fonseca si presenta: "Voglio fare parte di questa storia. Sono pronto per iniziare"

Dopo l'ufficialità arrivata quasi un mese fa e l'arrivo nella mattina di sabato, oggi finalmente Paulo Fonseca si presenta al mondo rossonero in conferenza stampa. Il tecnico portoghese parlerà direttamente dalla sala conferenze di Casa Milan, affiancato da Zlatan Ibrahimovic. Nel pomeriggio, quindi, il mister si sposterà al Centro Sportivo di Milanello dove, alle ore 17, dirigerà il suo primo allenamento alla guida del Diavolo. Non perdetevi neanche una parola di Fonseca con il consueto live testuale: restate con noi!

Il saluto di Fonseca: "Buongiorno a tutti. Devo ringraziare come sono stato accolto in questi giorni. Voglio ringraziare la società per la fiducia in me e nel mio lavoro. Sono molto motivato, emozionato, fiducioso di fare qui un gran lavoro. So che arrivo in un club che vuole vincere, sono stato nel bel Museo e ho visto la storia del Milan e devo dire che ho una grande ambizione di fare parte di questa storia. Zlatan mi ha mostrato anche lo spazio per i nuovi trofei. Voglio fare parte di questa storia. Sono pronto per iniziare. Non vedo l'ora di cominciare"

Che momento è per lei oggi? "Io sono qui con grande ambizione. So che gli allenatori che arrivano qua, arrivano per vincere. Ho guardato tante volte Baresi e tanti altri giocatori che hanno fatto la storia del Milan. Ho la consapevolezza che è una grande responsabilità ma anche un grande orgoglio. Il Milan è un club universale. So la responsabilità che ho nelle mie mani ma ho grande fiducia di far vincere il Milan".