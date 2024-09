Fonseca si proietta al Leverkusen: "Non abbiamo avuto fortuna col calendario di Champions"

vedi letture

Paulo Fonseca ai microfoni di Sky commenta il successo del Milan contro il Lecce per 3-0. Ecco le sue parole:



Sul Leverkusen

"Sarà una partita totalmente diversa. Non abbiamo avuto fortuna perché prendiamo le due squadre che giocano meglio in questo momento in Europa. Abbiamo giocato contro il Liverpool che ha un gioco posizionale quasi perfetto e adesso il Leverkusen che è lo stesso, magari anche meglio. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, non ho guardato tanto del Leverkusen essendo focalizzato in questa partita. Adesso vado a casa e incomincio a preparare la partita contro il Leverkusen".

Venerdì 27 settembre

Milan - Lecce 3-0

Sabato 28 settembre

Udinese - Inter (ore 15)

Genoa - Juventus (18)

Bologna - Atalanta (20.45)

Domenica 29 settembre

Torino - Lazio (12.30)

Como - Verona (15)

Roma - Venezia (15)

Empoli - Fiorentina (18)

Napoli - Monza (20.45)

Lunedì 30 settembre

Parma - Cagliari (20.45)

Classifica

Milan 11

Torino 11

Napoli 10

Udinese 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8

Lazio 7

Atalanta 6

Roma 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 6

Bologna 6

Parma 5

Como 5

Lecce 5*

Genoa 5

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2