Fonseca sprona Leao: "Ha la possibilità di migliorare i suoi numeri stando vicino alla porta"

vedi letture

Alla vigilia di Parma-Milan, in programma domani sera al Tardini per la seconda giornata di Serie A 2024\2025, è Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa da Milanello il tecnico rossonero Paulo Fonseca. Ecco quindi un estratto delle sue parole:

Che Milan si aspetta domani? Leao deve stare più vicino alla porta?

"Leao può fare tutte e due le cose. Quando la palla è sul lato opposto lui deve più avvicinarsi alla porta. Penso che è importante per Rafa capire questo. Ha la possibilità di migliorare i suoi numeri. Sulla squadra io penso che è il momento di capire cosa c'è da migliorare. Mi aspetto una partita difficile contro una squadra molto particolare, che corre e lotta tanto. Se non capiamo che tipo di partita avremo domani allora sarà difficile. Vincere a Parma non è solo questione di giocare, ma anche di soffrire e lottare. Penso che questo sia un tipo di partita in cui aumentare il nostro livello di aggressività difensiva".