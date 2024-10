Fonseca su Camarda: "Meritava questo momento. Spiace per il gol annullato ma ne segnerà tanti"

Paulo Fonseca ai microfoni di Sky commenta il successo del Milan contro il Brugge per 3-1:

Su Camarda, esordio record e il gol annullato

"Penso che lui e la squadra avevano meritato questo momento. Mi spiace per il gol annullato perché è stato un momento molto bello di un giovane che merita di far parte di questo gruppo e che ha lavorato tanto per poter avere l'opportunità. Mi è dispiaciuto ma farà tanti gol in futuro. Non sia deluso, questo è solo l'inizio e segnerà tanto".