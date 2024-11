Fonseca su Morata: "Segna poco? Anche nei momenti difficili fa un lavoro fantastico per gli altri"

Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Monza.

Su Morata: si sacrifica molto per la squadra ma segna poco

"Dobbiamo capire i momenti della partita. Quando siamo vicini alla porta, Morata è vicino alla porta. Magari abbiamo giocato con squadre che difendono basso ed è stato più difficile creare occasioni, ma devo dire che Morata ha fatto un lavoro fantastico per gli altri. Valuto tanto un giocatore come Morata".

MONZA - MILAN

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Birindelli, Maric, Valoti, Pessina, D'Ambrosio, Postiglione, Vignato, Ciurria. All. Alessandro Nesta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Emerson Royal, Tomori, Calabria, Musah, Loftus-Cheek, Leao, Abraham, Camarda. All. Paulo Fonseca

ARBITRO: Feliciani di Teramo.

ASSISTENTI: Bercigli e Perrotti.

IV UFFICIALE: Mariani.

VAR: Serra.

AVAR: Maresca