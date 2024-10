Fonseca sul Milan in Champions: "Niente conti, pensiamo solo a vincere la prossima partita"

vedi letture

Alla vigilia del match contro il Club Brugge, Paulo Fonseca ha parlato così in conferenza stampa del percorso in Champions League del suo Milan:

Tutte le esperienze fanno parte della cresciuta di una squadra, sia belle che brutte. Vede nella squadra la fiducia per iniziare da domani il giusto percorso in Champions?

"È quello che vogliamo. È una competizione diversa, che abbiamo cominciato contro due tra le squadre più forti in Europa in questo momento. Sono state due partite diverse: difficoltà col Liverpool, qualità col Leverkusen, soprattutto nel secondo tempo. Non abbiamo vinto ma abbiamo dato segnali di crescita. Domani è difficile, il Brugge gioca molto bene. Dobbiamo continuare a crescere in questa competizione e vogliamo vincere se vogliamo avere possibilità di continuare. Non è decisiva ma è importante, dobbiamo vincere".

Qual è l'obiettivo del Milan in questa Champions?

"Io non penso molto al futuro a lungo termine. Non abbiamo vinto le prime due, dobbiamo pensare alla prossima. Domani non dobbiamo fare grandi conti per il futuro ma semplicemente vincere la prossima. Ora abbiamo tante gare, dobbiamo pensare partita per partita".