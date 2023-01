Footy Headlines - Milan pronto a lanciare una divisa speciale in collaborazione con Koché

© foto di Footy Headlines

Stando a quanto riportato da Footy Headlines, portale da sempre affidabile per quanto riguarda le anticipazioni su magliette e divise da calcio, il Milan è in procinto di lanciare una maglietta speciale in collaborazione con Koché, marchio di moda fondato a Parigi da Christelle Kocher nel 2015, per la stagione in corso.

In calce alla news le foto esclusive di footyheadlines.com.