Forbes esalta Kessie: il gioiello del Milan

Il business magazine americano Forbes ha rilasciato un pezzo in cui si parla dell'importanza di Franck Kessie per il Milan. Nell'articolo pubblicato sul sito Forbes.com si ripercorrono gli anni in rossonero del centrocampista ivoriano, arrivato giovanissimo al Milan nel 2017, strappato alla concorrenza di club come City, Liverpool e Arsenal. Ora Franck ha 24 anni e questa crescita la si nota anche nel suo gioco: il centrocampista è maturato sia in campo che fuori, e il suo ruolo nello spogliatoio è più importante che mai, tant'è che scherzosamente si definisce il Presidente: "Sono il Presidente della squadra, il capo dello spogliatoio" aveva detto ridendo a Sky. Kessie inoltre è davvero l'uomo infaticabile e insostituibile di questa squadra: da quando è al Milan è partito titolare 127 volte su 133 partite.