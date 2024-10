Foschi: "Leao croce e delizia. Non ha avuto l’impatto che pensavamo tutti"

Già direttore sportivo di Serie A, oggi Rino Foschi è divenuto editorialista per il sito di Tuttomercatoweb.com. Questa mattina nel suo pezzo ha parlato di Milan e nello specifico si è concentrato su due singoli molto chiacchierati delle ultime ore. Uno è Rafael Leao e l'altro è il giovanissimo Francesco Camarda. Dichiarazioni brevi ma che esprimono il suo pensiero sui due calciatori.

Così Foschi su Rafa Leao: "Leao è croce e delizia del Milan. Non ha avuto l’impatto che pensavamo tutti".

Così Foschi su Francesco Camarda: "La giornata di Champions è stata una vetrina per il giovane Camarda. Peccato per il gol annullato. Ma se giochi in Champions a quell’età vuol dire che sei forte. Punto".