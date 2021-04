FOTO - Football Leaks, il Milan firmò un pre-accordo nel 2018 con altre 10 squadre

Come dimostrato da un documento pubblicato da Football Leaks, il Milan firmò un pre-accordo nel novembre del 2018 (circa cinque mesi dopo il cambio di proprietà avvenuto con Elliott) con altre dieci squadre europee - vedi foto - per la creazione di una nuova ESL, European Soccer League. L'inizio della competizione era programmata per la prossima stagione (2021/22) per un periodo minimo di vent'anni. Atletico, Borussia, Marsiglia, Inter e Roma erano inizialmente candidate, invece, come papabili "primi ospiti" e non, dunque, come fondatrici.