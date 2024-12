FOTO - I ragazzi e le ragazze del Settore Giovanile celebrano i 125 anni del Milan

Ieri è andata in scena a San Siro la consueta festa di Natale del Settore Giovanile del Milan alla quale hanno partecipato anche i giocatori della prima squadra maschile e di quella femminile. E' stato anche il momento per scattare una bellissima foto per celebrare il 125° compleanno che il club di via Aldo Rossi festeggerà tra qualche giorno: sugli spalti dello stadio milanese, 405 calciatori e calciatrici del Settore Giovanile hanno posato per formare la scritta "125".