FOTO - Milan Club Lamezia, consegnato in dono un defibrillatore all'ospedale della città

Nella giornata di oggi, presso il reparto di psichiatria dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Lamezia, il Milan Club "Andrea Pazzagli" di Lamezia Terme, ha consegnato in dono un defibrillatore.

Il club, presieduto da Riccardo Trapuzzano e fondato da Carlo Isabella e Pino Onorini, insieme alle figure del Vicepresidente Angelo Terranova, la segretaria Carmela Prochilo e i tesserati Giovanni Carnovale, Nicola Mazzocca e Antonio Gatto, questa mattina si sono recati presso la struttura ospedaliera per consegnare il dono, grazie anche all'aiuto delle Associazioni Intese ed Itaca, da sempre molto impegnate per quanto riguarda i temi della salute mentale.

Il Presidente del Milan Club Andrea Pazzagli ha sottolineato come spesso le passioni, in particolare quelle sportive come può essere il tifo per una squadra di calcio, possono dare una grande mano ad affrontare la complessità e la difficoltà che la vita ci mette davanti ogni giorno.