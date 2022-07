FOTO - Milan, inizia il ritiro in Austria: per i rossoneri passeggiata in bici

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro lo ZTE in Ungheria già nella serata di ieri il Milan è partito alla volta dell'Austria: qui i rossoneri, in attesa dell'amichevole del 27 contro il Wolfsberger, si tratterranno per un mini ritiro a Villach.

Gli account social del Milan hanno pubblicato diversi scatti dal ritiro austriaco, con i rossoneri impegnati in una passeggiata in bici tra i boschi.