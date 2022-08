FOTO - Milanello, oggi pranzo all’aperto per la squadra

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata odierna mister Pioli, per cementare ancora di più il gruppo, ha voluto organizzare un pranzo all’aperto a Milanello. La squadra avrebbe comunque dovuto pranzare nel centro sportivo di Carnago nella consueta sala da pranzo, ma il mister ha avuto questa idea accolta con piacere dai suoi ragazzi. Il nutrizionista di Milanello, per organizzare la grigliata, si è interfacciato con i calciatori per andare incontro a tutte le loro esigenze alimentari, legate anche ad aspetti religiosi e non. Il tutto, come dimostrano le foto pubblicate dal Milan, si è svolto in un clima sereno e allegro.