FOTO MN - Curva Sud, in 200 in Emilia-Romagna per portare aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione

La Curva Sud non è rimasta a guardare, neanche fuori dal campo. Nei giorni scorsi il tifo organizzato del Milan ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità e strumenti utili per aiutare le popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. Lo scorso 24 maggio è stata allestita la raccolta davanti al gate 15 di San Siro dove è stato riempito un intero tir. Oggi circa 200 tifosi della Curva Sud sono partiti alla volta dell'Emilia Romagna per portare il loro sostegno materiale e morale a tre comuni. La foto dei sostenitori rossoneri.