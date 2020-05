FOTO MN - Fase 2, Milano prova a ripartire: tante attività ancora chiuse, poca gente nel centro storico

C'era grande attesa per la riapertura oggi di negozi, bar e ristoranti. Come testimoniano le foto scattate dal nostro inviato in giro per Milano, nel capoluogo lombardo ci sono ancora tante attività ancora chiuse, i bar sono semivuoti e c'è poca gente in giro nel centro storico (Duomo, Galleria, via Dante). All'ingresso dei negozi viene misurata la temperatura a tutti i clienti, che devono utilizzare guanti e mascherine, oltre al gel igienizzante messo loro a disposizione dai negozi. Poco lavoro anche per i taxi a causa dell'assenza di turisti. Si registra invece una protesta sotto Palazzo Marino contro la scelta di lasciare chiuse sagre e fiere.

dall'inviato Antonio Vitiello