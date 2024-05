VIDEO - C'è già Coincecao al Milan: Pioli lo scopre in diretta e ci scherza su

Dopo la vittoria contro il Cagliari, Stefano Pioli ha rilasciato queste parole ai microfoni di DAZN: "E' una serata positiva. Volevamo la vittoria ed è arrivata. La prestazione non è stata eccellente, ma è stata una serata positiva".

Sulla maglia, Leao aveva il cognome della madre (Coincecao), omonima dell'allenatore del Porto accostato al Milan.

"Il nome Conceiçao sulla maglia? Non l'avevo visto - ha detto Pioli scherzando - se no non lo facevo entrare. Scherzo ovviamente... Sono contento per Rafa. Ogni allenatore deve fare delle scelte, sono contento della loro reazione. Il campionato non è ancora finito, il secondo posto non è ancora sicuro. Dobbiamo fare ancora qualche punto, speriamo di farli già sabato".