FOTO MN - Linea diretta Pioli-Bonera grazie a Romeo: la gallery

Quella di domenica sera al San Paolo è stata la prima partita del Milan senza Stefano Pioli in panchina a causa della sua positività al Covid-19, ma l’allenatore milanista è stato sempre in collegamento diretto con la panchina e con Daniele Bonera grazie ad Andrea Romeo. Come evidenziato dalla nostra gallery (foto Daniele Mascolo), il team manager milanista è stato attaccato al telefono per tutta la partita con Pioli in linea ed è stato il trait d’union tra il mister rossonero, rinchiuso in casa davanti alla televisione, l’intero staff, e Bonera che svolgeva il ruolo di allenatore in prima, vista anche l’assenza di Giacomo Murelli, vice dello stesso Pioli. Su questo asse sono state prese le decisioni sui cambi e sull’interpretazione di diverse situazioni di gioco, che poi hanno portato il Milan alla vittoria.