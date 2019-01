FOTO MN - Milan, Piatek arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche

Come riferiscono i nostri inviati, Krysztof Piatek è arrivato pochi istanti fa presso la clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche di rito con il club rossonero. Dopo i test medici, il neo attaccante milanista si recherà a Casa Milan per la firma del contratto senza fare l'idoneità che ha già ottenuto con il Genoa. Ecco la foto del bomber polacco che il Diavolo acquisterà dal Genoa per 35 milioni di euro: