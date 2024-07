FOTO - New York, una bella serata rossonera tra tifosi americani e italiani

Il Milan è sbarcato nelle scorse ore a New York in vista dell'amichevole in programma alla mezzanotte italiana contro il Manchester City. E nella città americana si è scatenato l'entusiasmo dei tanti tifosi milanisti presenti negli Stati Uniti che si sono ritrovati ieri sera per passare qualche ora in compagnia tra cori per il Diavolo, tanto milanismo e tanta amicizia. Oltre al Milan Club di New York, erano presenti tanti tifosi arrivati per esempio anche da Toronto, Boston e Philadelphia, ma c'erano anche diversi supporters rossoneri italiani.

Ecco alcune immagini della serata: