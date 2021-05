FOTO - Pioli presente all'inaugurazione del murales di Astori: grande accoglienza dai tifosi della Fiorentina

Quest'oggi a Firenze si è tenuta l'inaugurazione del murales celebrativo di Davide Astori. In zona isolotto, la splendida opera che ricorda l'ex capitano viola ha visto la presenza della famiglia e di tanti grandi ex protagonisti della Fiorentina tra cui Antognoni e anche Stefano Pioli, ora allenatore del Milan ma ex tecnico della Viola di Astori. I tifosi della Fiorentina presenti all'evento, rimasti molto legati al tecnico emiliano, si sono congratulati con Pioli per il recente traguardo raggiunto con il Milan del ritorno in Champions League. Queste le immagini.