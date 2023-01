MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Salernitana-Milan sarà diretta dal signor Fourneau di Rivenna. Sarà la terza volta che arbitrerà il Milan, finora due pareggi (2-2 in casa contro il Parma nel 2020-21 e 1-1 in casa dell'Udinese nel 2021-22). È la prima volta che Fourneau arbitra il Milan in questa stagione.