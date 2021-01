Ismael Bennacer è stato eletto miglior giocatore nordafricano del 2020. Un premio di France Football, nota per l'assegnazione del Pallone d'Oro, quest'anno rimasto in standby a causa della pandemia di Covid-19. Il centrocampista algerino è arrivato davanti a due grandi calciatori come Hakim Ziyech e Riyad Mahrez.