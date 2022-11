Francia, Benzema non recupererà per l'eliminazione diretta: è in vacanza

Fonte: tuttomercatoweb.com

Karim Benzema non giocherà i Mondiali, a mettere il punto finale sulla questione è Didier Deschamps che ha affrontato l'argomento in conferenza stampa: "Un suo ritorno? Conoscete la situazione, è una cosa che non ho in mente. Ho parlato con Karim, conosciamo la situazione e i tempi i recupero. Ho 24 giocatori e sono quelli di cui mi occupo". L'attaccante si è infortunato lo scorso 19 novembre e ha lasciato il Qatar il giorno seguente, con il commissario tecnico che ha deciso di non sostituirlo. E questo ha alimentato in qualche modo le speranze di un clamoroso ritorno del Pallone d'Oro. Tuttavia Benzema è atterrato stamattina all'isola di Riunione, dove passerà le vacanze.