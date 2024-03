Francia, convocati i tre francesi del Milan per le prossime due amichevoli

Didier Deschamps, CT della nazionale francese, ha diramato la lista dei giocatori convocati per le due amichevoli contro Germania (sabato 23) e Cile (martedì 26). Nella lista, come di consueto, non possono mancare i tre francesi più rappresentativi del Milan. Il portiere Maignan, il terzino Theo Hernandez e il centravanti Olivier Giroud.

Portieri: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens)

Difensori: Jonathan Clauss (OM), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Attaccanti: Ousmane Dembélé (PSG), Moussa Diaby (Aston Villa), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter)