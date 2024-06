Francia, Deschamps: "Anche se per Giroud è l’ultimo Europeo, è importante poter contare sulla sua esperienza”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato anche dei giocatori del Milan che sono stati convocati nella nazionale francese per l'Europeo che inizierà tra qualche giorno. L'ex tecnico della Juventus ha rilasciato queste parole su Olivier Giroud e su Marcus Thuram:

"Marcus ha vissuto una bella stagione con l’Inter, migliorando in efficacia, in sintonia con Lautaro Martinez. Può giocare in tutto l’attacco. Non ha le stesse caratteristiche di Olivier, ma può esserne l’erede. E anche se per Giroud è l’ultimo Europeo, è importante poter contare sulla sua esperienza”.